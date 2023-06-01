待機児童数が2年連続でワースト1位の滋賀県大津市で検討される、幼稚園の教諭の給与を実質“賃下げ”する案に、波紋が広がっています。■市の担当者「予算の問題ではない」子育て世代が多く住む、滋賀県大津市。いま、問題となっているのが、先週、大津市議会に提出された条例改正案です。公立幼稚園の教諭の給与を、水準の低い保育士に合わせ、実質“賃下げ”するというものです。幼稚園の教諭は学校の先生と同じ「教育職」で、県