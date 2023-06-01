報道の自由を守る活動を行う国際的なNPO「ジャーナリスト保護委員会」は26日、イラン当局に拘束された日本人はNHKテヘラン支局長だとして、即時解放を求める声明を出しました。アメリカ・ニューヨークに本部を置く国際NPO「ジャーナリスト保護委員会」は26日、声明を発表し、拘束されたNHKのテヘラン支局長をすぐに解放するようイラン当局に求めました。ジャーナリスト保護委員会はまた、情報筋の話として支局長は先月20日、イラン