【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸して始まった後、もみ合った。午前10時現在は前日比150.30ドル高の4万9632.45ドルを付けた。米長期金利の低下を手掛かりに、買い注文がやや先行したが、半導体関連株が売られ、値を下げる場面もあった。