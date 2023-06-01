【ニューヨーク共同】米ニューヨークに本部を置く民間団体、ジャーナリスト保護委員会（CPJ）は26日、イランで拘束された日本人はNHKのテヘラン支局長だとして、即時解放を要求する声明を発表した。CPJは匿名の情報筋の話として、イラン革命防衛隊が1月20日に支局長を拘束し、2月23日に首都テヘランのエビン刑務所に移送したとしている。CPJの担当者は「（支局長の拘束は）独立した報道を沈黙させようとのたくらみを反映して