アイスランドのフロスタドッティル首相は、EU（ヨーロッパ連合）への加盟交渉を再開するかどうかについて、数カ月以内に国民投票を行う考えを示しました。ロイター通信によりますと、アイスランドのフロスタドッティル首相は25日、訪問先のポーランドで記者会見し、EU加盟交渉の再開の是非を問う国民投票を数カ月以内に実施すると表明しました。生活費の上昇や、ウクライナ戦争がEU加盟への関心を高めるきっかけとなったと報じてい