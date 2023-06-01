ボートレース尼崎の「名物尼崎あんかけチャンポン杯」は２６日、予選２日目が行われた。堤啓輔（４０＝佐賀）は２日目５Ｒ、イン逃げで勝利。初日から１、２、１着のオール２連対で得点率トップに立った。「バランスが取れていて足は悪くない。起こしが安定していないのが気になるだけ。ペラで修正します」と及第点以上に仕上げた。昨年１１月からの２０２６年後期適用勝率は５・５７で４期ぶりのＡ級復帰ペース。好調の要因