ボートレース鳴門のプレミアムＧ?「第２回スピードクイーンメモリアル」は２６日、予選３日目が行われた。米丸乃絵（２４＝福岡）は３日目６Ｒをインから逃げてシリーズ初勝利を挙げた。ただ、待機行動違反で７点の減点となってしまい、レース後は「バカです。反省します」と肩を落とした。それでも「足は悪くないです。伸び寄りで試運転でも強めです」と舟足の感触は悪くない。「可能性がなくなったわけではないみたいなの