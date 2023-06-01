ボートレース徳山の「日本財団会長杯争奪戦」が２７日、開幕する。竹井貴史（３４＝福岡）は前走の桐生で今年初Ｖの好調参戦。昨年１１月以降は６優出３Ｖ、２０２６年後期勝率７・６４のハイペースに「ペラも合ってるし、レース足系がいい時が多い。レースしやすく仕上がってますね」と好調の要因を明かす。好素性３６号機を獲得。機歴を見るなり「姉ちゃんも乗ってますね」と笑みがこぼれる。姉の竹井奈美が昨年８月ヴィー