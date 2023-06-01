ボートレース鳴門のプレミアムＧ?「第２回スピードクイーンメモリアル」は２６日、予選３日目が行われた。清埜翔子（３４＝埼玉）は３日目２Ｒ、４コースから展開なく６着。ただ、後半７Ｒは３コースからコンマ０９の好Ｓを決め、まくり快勝。予選最終日の勝負駆けにつなぐ大きな１勝となった。舟足は「前半の失敗を生かせた。前半は回し過ぎて１Ｍ回れなかった。でも、後半は２日目の１着より乗り心地は良かった。最近はず