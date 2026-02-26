三重県津市に住む60代の男性がＳＮＳで知り合った人物からの嘘の投資話を信じて、約2430万円をだまし取られる被害に遭いました。 警察によりますと、津市に住む60代の男性が去年12月、インターネットで株投資に関する広告を閲覧したところ、ＳＮＳのＬＩＮＥに誘導され株式診断アシスタントを名乗る人物と知り合いました。 その後、株式診断アシスタントを名乗る人物に指示されて、偽の投資アプリをインスト