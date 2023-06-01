◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表０―４ソフトバンク（２６日、台北ドーム）【台北（台湾）２６日＝森口登生】ソフトバンクの小久保裕紀監督が、３回１安打無失点と好投した徐若熙（シュー・ルオシー）投手を称賛した。試合前は時間の都合で遠投を省略し、ブルペンでウォーミングアップを完結。それでいて、宮崎キャンプでは１４９キロだった球速は、この日、自己最速タイの１５８キロをマークした。小久保監督は、