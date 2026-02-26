スイスのジュネーブで開かれる予定の米国とイランの核交渉を翌日に控えた25日、米国がイランに対する全方向圧力を加えた。バンス米副大統領はこの日、フォックスニュースとのインタビューでイランの最高指導者ハメネイ師に向け「核兵器保有不可」の原則を受け入れるよう促した。彼は「原則はとても単純だ。イランは核兵器を保有できないということ。イラン最高指導者とすべての構成員がこれを理解しなければならない」と話した。バ