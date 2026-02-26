チェジュ航空事故の事故機残骸再調査過程で犠牲者と推定される遺骨1点が見つかった。12・29務安（ムアン）空港チェジュ航空旅客機惨事遺族協議会によると、国土交通部と全羅南道（チョンラナムド）警察庁科学捜査隊が26日に事故機の残骸を整理する過程で犠牲者のものと推定される遺骨1点が出てきた。当局は発見された遺骨の身元を確認するため遺族のDNAと対照検査を進める予定だ。現在国土交通部と航空鉄道事故調査委員会は務安空