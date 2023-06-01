◆眺望とともに楽しむ桜＆いちごのアフタヌーンティー。品川プリンスホテル「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜&いちご〜」品川プリンスホテルの「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」より、ホテル最上階からの眺望とともに楽しむ「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜&いちご〜」が登場。期間は、2026年3月1日（日）から4月15日（水）まで。ティースタンドにはいちごや桜、筍など春らしい食材を使用した桜色のメニューが