私的滞在先のスペインで入院していたノルウェー国王のハラルド5世（89）が順調に回復し、王室は26日に退院すると発表しました。国王は24日夜、私的滞在先のスペイン領カナリア諸島の病院に入院し、感染症と脱水症状の治療を受けていました。その後、治療が順調に進み、回復も早いとして、王室は26日、国王が退院すると発表しました。国王夫妻は引き続きテネリフェ島で私的滞在を続け、帰国の時期は現時点で決まっていないというこ