ボートレースからつの「創刊６０周年九州スポーツ杯」は２６日、予選最終日となる４日目が行われた。笠置博之（３５＝大阪）は４日目４Ｒ、チルト３度で出陣。５枠からコンマ０５のトップＳを決めて内艇をのみ込み、今節３回目のまくり勝ちを決めた。安定板が装着された３日目後半はまくり不発。ただ４日目は「２日目の感じに戻っていい感じでした。安定板がなければ大丈夫です」と仕上がりは問題なし。「伸びはもちろんトッ