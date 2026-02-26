ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、2月26日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。「1年で四面楚歌に陥ったトランプ2.0」をテーマに、アメリカにおけるトランプ大統領の支持率の低下について解説した。 長野智子「きのうの（トランプ米大統領の）一