ジェームズ・ワンとブラムハウス・プロダクションズが製作を務め、『死霊のはらわた ライジング』のリー・クローニンが監督する『THE MUMMY/ザ・マミー 棺の中の少女』（原題:LEE CRONIN’S THE MUMMY）が５月15日(金)に公開されることが決定した。本作は、エジプトで失踪した少女と呪われた土地の秘密をめぐるミステリーホラー。エジプトに駐在しているジャーナリスト一家の８歳の娘ケイティが、ある日突然姿を消す。懸命に探す家