1988（昭和63）年2月27日、前年に米国勢以外で初の米ゴルフツアー賞金女王となった岡本綾子選手が、ハワイ女子オープンで逆転優勝、米ツアー挑戦8年目を幸先よくスタートした。貫禄を見せつけた勝利に「浮足立たず、自重していかないとね」。この年は3試合で優勝したが、賞金ランク6位で連続賞金女王は逃した。