27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円高の5万8860円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては106.61円高。出来高は5858枚となっている。 TOPIX先物期近は3907ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物