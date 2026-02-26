ソフトバンクの台湾出身右腕・徐若熙投手（25）が26日、WBC台湾代表との交流試合（台北ドーム）に先発し圧巻の投球をみせた。3回を投げて1安打無失点2奪三振。自己最速タイの158キロをマークした。宮崎キャンプでは決して本調子ではなく投球フォームの調整を行ってきた。徐若熙は「キャンプを通じて、ずっと良い感覚を探していた。やっと調整できて今日の結果につながりました」と手応えを口にした。“本番モード”に入って