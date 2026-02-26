ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が２６日のＷＢＣ台湾代表との交流試合に先発登板し、３回無失点の好投を見せた。対外試合デビューとなった登板を見事に飾った。慣れ親しんだ台北ドームのマウンドに上がった右腕。多くの注目が集まる中でインパクトのある投球を見せた。初回、先頭打者の初球に投じた直球はいきなり１５７キロをマーク。その後も自己最速タイの１５８キロを記録するなど１５０キロ後半を連発し、初回を三者