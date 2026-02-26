●世界初！iPS細胞の再生医療が実用化へ2月19日、厚生労働省の部会で、iPS細胞を活用した再生医療製品2品について製造販売の承認を認める判断を下した。世界初の実用化となる。【こちらも】AI時代にも生き残る? 今、評価されるHALO株承認されたのはクオリプスの重症心不全治療用心筋シート「リハート」と、住友ファーマのパーキンソン病治療薬「アムシェプリ」の2品。両社が審議予定と公表して以降、クオリプスは9500円だっ