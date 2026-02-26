２５日、就職説明会の様子。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月26日】中国福建省武夷山市で25日、「春風行動」大規模就職説明会が開かれた。市内の企業71社から286件767人分の求人が寄せられ、来場者326人について就業に向けた暫定的な合意が成立した。２５日、就職説明会の様子。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２５日、就職説明会の様子。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）