武力攻撃の緊張が高まる中、アメリカとイランの核開発をめぐる協議が日本時間26日夕方に始まりました。アメリカとイランの高官協議はオマーン外相の仲介で、日本時間の26日夕方、スイスのジュネーブで始まりました。現在休憩に入っていますが、数時間後には再開するとみられます。3回目となる今回の協議は核開発に必要なウランの濃縮などに関するイランの提案についてアメリカと合意に至るかが焦点です。一部のアメリカメディアは