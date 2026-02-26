岩手県大船渡市の山林火災の発生から26日で1年。なりわいの再建に向けた動きが進んでいます。1年前、岩手県大船渡市で発生した山林火災。延焼範囲は平成以降で国内最大、農林水産業などの被害額は100億円を超えています。被害を受けたアワビの養殖業者は…元正榮北日本水産古川季宏 社長「もう本当に頭真っ白ですよ。全ての水槽が、全てアワビが干からびて死んでるわけですから」海水を送る配水管が焼けたことでおよそ250万