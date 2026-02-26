4人組バンド・MY FIRST STORYが26日、公式Xを更新し、活動休止を発表した。【画像】理由は？一度立ち止まり…MY FIRST STORY活動休止コメント全文公式Xでは書面にて「お知らせ」と題して「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止することを決断いたしました」と報告。最後に