去年1年間でSNSを通じて性犯罪などの事件に巻き込まれた小学生の数が過去最多の167人だったことが、警察庁のまとめでわかりました。18歳未満の子どもの画像を生成AIなどで性的に加工して悪用する「性的ディープフェイク」の被害も114件確認されていて、被害者の大半は中高生でした。また、114件のうちおよそ6割は被害者の画像を入手しやすい同級生などによるものだったということです。