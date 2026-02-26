「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）３月のＷＢＣに出場するドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日、バンテリンドームで日本代表チームに合流した。グラウンドに背番号１６の半袖ユニホーム姿で登場。日本ハム時代の同僚で仲のいいソフトバンク・近藤、阪神・坂本らと握手を交わした。その後、アップにいこうと走り出すと挨拶にきたオリックス・宮城をニヤニ