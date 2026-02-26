ロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」がバンド活動を休止することが２６日、分かった。公式Ｘで発表した。同バンドは「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間として『ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ』としてのバンド活動を休止することを決断致しました」と報告。活動休止期間には触れておらず「いつか戻って来る日