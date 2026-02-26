補助金の縮小で、3月使用分の電気料金が全国的に700円以上値上がりします。大手電力10社は、3月使用分の電気料金について、標準的な使用量の家庭で、前の月よりも700円から840円値上がりすると発表しました。例えば東京電力の場合、822円値上がりして8319円。北海道電力は700円値上がりして9064円、九州電力は773円値上がりして7134円となります。政府が物価高対策として実施している電気料金の補助が、3月分は1キロワット時あたり