中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月26日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は26日の記者会見で、ドイツのメルツ首相の訪中について、ハイレベルの経済代表団を率いての訪中となり、双方は経済・貿易分野で踏み込んだ意見交換を行い、前向きで実務的な成果を上げたと述べた。両国企業が自動車、機械、エネルギー、物流、金融などの分野で10件以上の商業合意に達したと明らかにした。何氏はまた次