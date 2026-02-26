２６日、北京市平谷区山東荘鎮魚子山村にある施設農業基地のハウスで収穫したばかりのブルーベリーを箱詰めするスタッフ。（北京＝新華社記者／任超）【新華社北京2月26日】中国北京市平谷区山東荘鎮でハウス栽培されているブルーベリーが収穫期を迎えている。関係者は管理を強化し、適期に収穫を行うとともに、市場への出荷を進めている。また、ライブ配信や観光客向けの摘み取り体験など多様な手法を通じて、ブルーベリーの販