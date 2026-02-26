24日、中国商務省が日本の企業などを輸出規制リストに加えたと発表したことについて、高市総理が不満をあらわにしました。高市総理「決して許容できず極めて遺憾。我が国政府から強く抗議するとともに、措置の撤回を求めています」輸出規制リストに加えられたのは「三菱造船」や「防衛大学校」など日本の20の企業や機関で、中国からの輸出が禁止される軍民両用品の中にはレアアースも含まれている可能性があります。