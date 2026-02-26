キューバの領海にアメリカの高速船が侵入。銃撃戦となり、高速船に乗っていた4人が死亡しました。キューバの領海に25日、アメリカの高速船が侵入し、沿岸警備当局に発砲したことで起きた銃撃戦。高速船に乗っていた4人が死亡、6人が負傷したほか、キューバ側も1人がけがをしました。ニューヨーク・タイムズは、「キューバから親族を出国させるための民間の船で、アメリカ当局の船ではない」と報道。アメリカのルビオ国務長官も、ア