各国の長期金利（NY時間09:06）（日本時間23:06）（%） 米2年債 3.473（+0.002） 米10年債4.042（-0.010） 米30年債4.687（-0.010） ドイツ2.701（-0.006） 英国4.292（-0.025） カナダ3.180（-0.025） 豪州4.701（-0.018） 日本2.149（+0.019） ※米債以外は10年物