ピボット分析東京時間（23:06現在） ドル円 現値156.21高値156.43安値155.71 157.24ハイブレイク 156.84抵抗2 156.52抵抗1 156.12ピボット 155.80支持1 155.40支持2 155.08ローブレイク ユーロ円 現値184.39高値184.73安値183.97 185.52ハイブレイク 185.12抵抗2 184.76抵抗1 184.36ピボット 184.00支持1 183.60支持2 183.24ローブレイク