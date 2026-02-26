きょうも為替市場でドル円は値動きはあるものの、方向感のない展開が続いている。前日は一時１５６円台後半まで上昇していたものの、本日は伸び悩む展開となり、１５５円台に再び値を落としている。 今週は円安が進みドル円も買い戻しが膨らんでいるが、１月からの下げトレンドの上値抵抗ラインを明確に上抜けた証拠は見られておらず、再び１６０円を試す態勢にはなっていないようだ。 今週は高市首相と植田日銀総裁の