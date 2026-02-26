２５日、福州市の西湖公園晨曦広場で金魚を見る子どもたち。（福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州2月26日】中国福建省福州市の西湖公園晨曦（しんぎ）広場で25日、新春イベント「福州金魚都市移動サロン」が始まり、35種以上計600匹の金魚が展示された。２５日、イベント会場で金魚のバルーンと共に写真に納まる子どもたち。（福州＝新華社記者／魏培全）福州市は金魚の産地として知られ、養殖の歴史は500年を超える。こ