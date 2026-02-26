RB大宮アルディージャは26日、MF阿部来誠(21)が横河武蔵野FC(JFL)に育成型期限付き移籍をすることを発表した。期間は2026年6月30日まで。期間中に大宮と対戦する公式戦には出場できず。また、期間中に両クラブ合意のもとで大宮の一部のトレーニングに参加することもあるという。大宮の育成組織出身の阿部は、2023年にトップ昇格。昨年夏にも横河武蔵野FCに育成型期限付き移籍をしており、リーグ戦11試合に出場していた。クラ