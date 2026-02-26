メ～テレ（名古屋テレビ） 退職予定の自衛官の再就職支援を目的に、バスやタクシーの運転手や整備士などの仕事を学ぶイベントが愛知県津島市で行われました。 中部運輸局と自衛隊愛知地方協力本部が主催した体験会が名鉄バス津島営業所で行われ53歳から55歳の陸上自衛官28人が参加しました。 自衛官のほとんどは一般の公務員よりも退職が50代後半と若く、再就職を支援する目的です。 自動車運送業の運転手や