メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年02月26日午後10時54分ごろ、岐阜県飛騨地方を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 岐阜県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは長野県、岐阜県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ２．９と推定されます。 岐阜県 【震度1】 高山市 下呂市 中津川市 提供