◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表０―４ソフトバンク（２６日、台北ドーム）ソフトバンクの新外国人、徐若熙（シュー・ルオシー）投手が加入後初登板で３回１安打無失点と好投した。初回に自己最速タイの１５８キロをマークすると、１５０キロ台中盤を連発。「（これまで）ベストの状態まで調整できていなかったけど、ずっとコーチと話してやってきて、ようやくきょう結果を残すことができた」とホッとしたような笑顔