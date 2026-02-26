ソフトバンクの台湾出身右腕・徐若熙投手（25）が26日、WBC台湾代表との交流試合（台北ドーム）に先発し、3回1安打無失点、2奪三振。自己最速タイの158キロをマークするなど、凱旋マウンドで衝撃の実戦デビューを果たした。明日からチームを離れ台湾代表に合流する。試合後の小久保監督は「キャンプから見てきた中でダントツに良かったです。（WBCで）日本の強敵になると感じましたね」と言及。「キャンプで実は少しピッチ