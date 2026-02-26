２６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が、中日との壮行試合（２７日、２８日）が行われるバンテリンドームで前日練習（２６日）に参加したことを報じた。大谷の他、鈴木誠也（３１）＝カブス＝、吉田正尚（３２）＝レッドソックス＝らも加わっての侍ジャパンの練習