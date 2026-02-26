お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が、26日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、博多大吉（54）が少年時代の恐怖の思い出を語った。3月3日が「クレーンゲームの日」であることから、相方・博多華丸とのトークはゲームの話に。大吉は「小学校5、6年のころだと思うけど、『クレイジークライマー』って覚えとる？」と問いかけた。昭和後期のゲームセンターで流行した機種で、左右2本のレバーを交互に上下するこ