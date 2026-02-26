【巨人＝那覇】実戦登板を２日後に控え、戸郷は自らを奮い立たせるように言った。「恐れるものはない。やるしかないので」。キャンプ後半、投球フォームを見つめ直す決断を下した。不安と戦いながら、復活のきっかけをつかもうともがいている。那覇キャンプ初日の１４日、初登板した実戦形式でつまずいた。１ボール１ストライクから打者１０人と対戦し、キャベッジに本塁打を浴びるなど２安打、３四球。球威、制球ともに精彩を