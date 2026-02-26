銀杏BOYZ・峯田和伸さん（48）、俳優・若葉竜也さん（36）、田口トモロヲ監督（68）らが25日、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（3月27日公開）のジャパンプレミアに出席。それぞれが映画に込めた思いを語りました。映画は、田口監督が10年の構想を経て、10年ぶりに手がけた監督作。“東京ロッカーズ”のカメラマンであり、マネージャーでもあった写真家・地引雄一さんが記録者から当事者となりステージの熱気と