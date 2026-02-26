囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第４局が２６日午前９時、栃木県日光市のホテル「日光千姫物語」で始まり、午後５時３２分、一力棋聖が８９手目を封じて１日目を終えた。今シリーズは、一力棋聖の２勝１敗で本局を迎えた。上辺で競り合いが始まり、繊細な駆け引きが続いた。一力棋聖は黒５５から右