友人と近況報告に花を咲かせていると元カレが登場ー！元カレは口数が少ない夫とは対照的に、気の利いたことをさらっと言えちゃうタイプ。結婚したはずなのですが、この日は結婚指輪をしていなくて…!?【まんが】同窓会で元カレと会ったら…!?(ウーマンエキサイト編集部)